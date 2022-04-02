Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada topla buluşan İrfan Can'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
58. dakikada Emrah'ın ortasında topa yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4
Stat: Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo (Gökhan dk. 76), Abdulkadir (Bertolocci dk. 46), Kemen, Emrah (Mane dk. 67), Cardoso (Mustafa Pektemek dk. 46), Gavranovic (İlhan Parlak dk. 76)
Yedekler: Bilal, Uğur, İbrahim, Ramazan, Emre
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Altay, Novak (Ferdi dk. 76), Kim Min-jae (Szalai dk. 84), Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc (Gustavo dk. 76), Mert Hakan, İrfan Can (Arda dk. 67), Rossi (Pelkas dk. 67), Serdar Dursun
Yedekler: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Nazım
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Zajc (dk. 16), Rossi (dk. 45), İrfan Can (dk. 55), Arda (dk. 90+2) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Osayi (Fenerbahçe), Onur Bulut (Kayserispor)