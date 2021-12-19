İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada savunmaya baskı uygulayan ve topu kapan Kemen'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onur'un şutu üst direkten döndü.


13. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Furkan'ın kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Lung kornere çeldi.


45. dakikada Furkan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay


Kayserispor: Lung, Koolovetsios, Hosseini, Kemen, Emrah, Carole, İlhan (Gökhan dk. 31), İbrahim, Thıam, Onur, Gustavo


Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Emre Demir, Uğur, Mario, Mane, Yasir


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gaziantep FK: Günay, Dijilobodji, Furkan, Toşca, Kenan, Halil İbrahim, Messaoudi, Doğan, Vitor, Caulker, Kitsiou


Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Oğuz, Mirza, Hamza, Merkel, Enver, Berke, Dicko


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kart: Gökhan (Kayserispor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.