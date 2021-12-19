Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada savunmaya baskı uygulayan ve topu kapan Kemen'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onur'un şutu üst direkten döndü.
13. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Furkan'ın kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Lung kornere çeldi.
45. dakikada Furkan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay
Kayserispor: Lung, Koolovetsios, Hosseini, Kemen, Emrah, Carole, İlhan (Gökhan dk. 31), İbrahim, Thıam, Onur, Gustavo
Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Emre Demir, Uğur, Mario, Mane, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gaziantep FK: Günay, Dijilobodji, Furkan, Toşca, Kenan, Halil İbrahim, Messaoudi, Doğan, Vitor, Caulker, Kitsiou
Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Oğuz, Mirza, Hamza, Merkel, Enver, Berke, Dicko
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kart: Gökhan (Kayserispor)