Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Emrah'ın pasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
24. dakikada sağ kanattan hareketlenen Fall'un pasında ceza sahası içinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada sağ kanattan Thiam'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'ın kucağında kaldı.
36. dakikada Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
43. dakikada serbest vuruş kullanan Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Kemen, Gökhan, Emrah, Mane, Thiam, Mensah, Arif, Uzodimma, Ackah
Yedekler: Cenk, Attamah, Cardoso, Gavranovic, İlhan, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet, Mert
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kasımpaşa: Günay, Silva, Djilobodji, Donk, Fall, Koita, Hajradinovic, Ouanes, Chouıar, Mickael, Aytaç
Yedekler: Erdem, Tunay, Valentin, Tarkan, Ahmet, Bahoken, Mustafa, Malsa, Berat, Yasin
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kartlar: Koita, Tırpan (Kasımpaşa), Kemen (Kayserispor)