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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.


61. dakikada sağ kanattan hareketlenen Kemen'in ortasında Mensah'ın vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.


88. dakikada sol kanattan hareketlenen Bahoken'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fall'un vuruşunda kaleci Bilal topu çeldi.



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken


Yukatel Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Kemen, Gökhan, Emrah (Ramazan dk. 82 ?), Mane (Attamah dk. 76), Thiam, Mensah (Gavranovic dk. 77), Arif, Uzodimma, Ackah (Cardoso dk. 65)


Yedekler: Cenk, İlhan, Berat, Ethem, Ahmet, Mert


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Kasımpaşa: Günay, Silva, Djilobodji, Donk, Fall (Tarkan dk. 90+4 ?), Koita (Bahoken dk. 82 ?), Hajradinovic (Valentin dk. 65), Ouanes, Chouiar (Mustafa dk. 45), Mickael, Aytaç


Yedekler: Erdem, Tunay, Ahmet, Malsa, Berat, Yasin


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Kırmızı Kart: Djilobodji (dk. 90+4) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Koita, Tırpan (Kasımpaşa), Kemen (Kayserispor)

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