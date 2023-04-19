Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
61. dakikada sağ kanattan hareketlenen Kemen'in ortasında Mensah'ın vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.
88. dakikada sol kanattan hareketlenen Bahoken'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fall'un vuruşunda kaleci Bilal topu çeldi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Yukatel Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Kemen, Gökhan, Emrah (Ramazan dk. 82 ?), Mane (Attamah dk. 76), Thiam, Mensah (Gavranovic dk. 77), Arif, Uzodimma, Ackah (Cardoso dk. 65)
Yedekler: Cenk, İlhan, Berat, Ethem, Ahmet, Mert
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kasımpaşa: Günay, Silva, Djilobodji, Donk, Fall (Tarkan dk. 90+4 ?), Koita (Bahoken dk. 82 ?), Hajradinovic (Valentin dk. 65), Ouanes, Chouiar (Mustafa dk. 45), Mickael, Aytaç
Yedekler: Erdem, Tunay, Ahmet, Malsa, Berat, Yasin
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kırmızı Kart: Djilobodji (dk. 90+4) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Koita, Tırpan (Kasımpaşa), Kemen (Kayserispor)