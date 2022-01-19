Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Serdar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Lung'un kucağında kaldı.
18. dakikada sol kanattan hareketlenen Yasir'in ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde savunma tarafından uzaklaştırıldı.
29. dakikada sol kanattan topu süren Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine gelen Emre'nin vuruşunda top dışarı çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum
Kayserispor: Lung, Hosseini, Cardoso, Mustafa, Gökhan, Uğur, Mario, İbrahim, Onur, Yasir, Abdulkadir
Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Kemen, Emrah, Mane, İlhan, Ramazan, Arif, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Silva, Aleksic, Serdar (Emre dk. 31), Fredrik, Deniz, Tolga, Youssuf, Okaka, Junior
Yedekler: Muhammed, Deniz, Ravil, Epureanu, Nacer, Şener, Metin, Lima, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu