Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Lig’in 22.
Kayserispor, Spor Toto Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Emrah'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
8. dakikada Mane'nin ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı
12. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.
45+5. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan
Yedekler: Cenk, Attamah, Cardoso, İlhan, Baran Ali, Thiam, Ramazan, Ethem, Mert, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka
Yedekler: Şengezer, Wu, Aleksıc, Keny, Szysz, Biglia, Muhammet, Edgar, Karzev, Caner
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar: Kemen, Carole (Kayserispor)