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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Lig’in 22.

Kayserispor, Spor Toto Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Emrah'ın vuruşunda top yandan auta gitti.


8. dakikada Mane'nin ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı


12. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.


45+5. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı


Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan


Yedekler: Cenk, Attamah, Cardoso, İlhan, Baran Ali, Thiam, Ramazan, Ethem, Mert, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka


Yedekler: Şengezer, Wu, Aleksıc, Keny, Szysz, Biglia, Muhammet, Edgar, Karzev, Caner


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Sarı kartlar: Kemen, Carole (Kayserispor)

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