Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 14.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Yusuf Yazıcı ceza alanı çizgisinin sağ çaprazında topu önünde buldu. Yusuf'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
22. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Abdülkadir'in taşıdığı topu önüne alan Yusuf Yazıcı, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Cristian Sapunaru, Kana Biyik, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Tjaronn Chery, Silvestre Varela, Deniz Türüç, Umut Bulut
Yedekler: Muammer, Vedat, Asamoah, Bilal, Hasan Hüseyin, Hakan Çıtak, Kazım, Adem, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Zargo Toure, Olcay Şahan, Jose Sosa, Pedro Da Silva, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega
Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Vahit Amir, Murat Cem, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir, İbanes, Zeki Yavru, Hosseini
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sarı Kart: Cristian Sapunaru (Kayserispor)