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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 14.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Şamil'in ara pasında Lopes topla buluştu. Sağdan Trabzonspor ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Top, kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.


54. dakikada Yusuf serbest atış kullandı. Yusuf'un kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung sağına uzanarak topu çeldi.


64. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında Abdülkadir ceza alanı içinde plase vuruş yaptı. Top, direğin dibinden auta çıktı.


80. dakikada Rodallega'nın ara pasında Pereira sağdan girdi şutunu attı ancak top, yan ağlarda kaldı.


82. dakikada Sosa'nın ortasında topa uzanan Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


89. dakikada Gyan kafayla pasını Bilal'e verdi. Bilal, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı anda kaleye vurmak yerine soldan gelen Umut'a pasını vermek istedi. Açısını kaybeden Umut'un ortasında top, üst ağlarda kaldı.


90+7. dakikada topu kazanan Amiri, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amiri'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok


Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Cristian Sapunaru (Mert dk. 59), Kana Biyik, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (Asamoah dk. 84 ?), Deniz Türüç (Bilal dk. 67), Umut Bulut


Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Hakan Çıtak, Kazım, Adem, Kucher


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Zargo Toure, Olcay Şahan (Ekuban dk. 74), Jose Sosa, Pedro Da Silva, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme (Batuhan dk. 90+4 ?), Rodallega (Amiri dk. 90+5)


Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Murat Cem, Abdulkadir, İbanes, Zeki Yavru, Hosseini


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Ekuban (dk. 82), Amiri (dk. 90+7) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Cristian Sapunaru, Mert, Lung, Şamil, Tiago Lopes (Kayserispor)

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