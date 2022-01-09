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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada sol kanattan hareketlenen Carole'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'in müdahalesi ile çıkarıldı.


20. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.


26. dakikada Zeki'nin ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'un kucağında kaldı.


33. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur'un pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


Stat: Kadir Has


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç


Yukatel Kayserispor: Lung , Attamah, Hosseini, Cardoso, Mustafa, Emrah, Gavranovic, Carole, İbrahim, Onur, Uzodimma


Yedekler: Cenk, Bilal, Gökhan, Mane, İlhan, Ramazan, Eray, Talha, Yasir, Nurettin


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Altay: Lis, Naderi, Ceyhun, Zeki, Martin, Bamba, Thaciano, Marco, Murat, Thiam, Erenxx


Yedekler: Cihan, Kappel, Ahmed, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim, Deniz, özgür


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor)

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