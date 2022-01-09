Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan hareketlenen Emrah'ın ceza sahası içindeki vuruşunda top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
70. dakikada sağ kanattan gelen ortayı değerlendiren Mustafa Pektemek topu auta gönderdi.
88. dakikada Mane'nin ceza sahası içinde attığı pasta meşin yuvarlak ile buluşan Onur'un vuruşunda top kaleci Lis'in kucağında kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç
Yukatel Kayserispor: Lung , Attamah, Hosseini, Cardoso (Gökhan dk. 65), Mustafa (Ramazan dk. 89 ?), Emrah (Mane dk. 65), Gavranovic (İlhan dk. 89 ?), Carole, İbrahim, Onur, Uzodimma (Yasir dk. 85 ?)
Yedekler: Cenk, Bilal, Eray, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Altay: Lis, Naderi, Ceyhun (Özgür dk. 85 ?), Zeki, Martin, Bamba (Deniz dk. 61), Thaciano, Marco (Ahmed dk. 61), Murat, Thiam, Eren (Kappel dk. 46)
Yedekler: Cihan, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı Kart: Ceyhun (Altay)
Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor)