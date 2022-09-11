Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Carole'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın şutu kaleyi bulmadı.
54. dakikada ceza sahası içinde Cardoso'nun pasında topla buluşan Thiam, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada sol kanattan hareketlenen Ghacha'nın vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.
64. dakikada Ceza sahasında Thiam'ın pasıyla buluşan Ramazan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Alpay
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Uzodimma dk. 90 ?), Cardoso (Kemen dk. 82), Ramazan Civelek (Gökhan dk. 82), Mensah (Ackah dk. 90 ?), Thiam, Gavranovic (İlhan dk. 46)
Yedekler: Abdulkadir, Mane, Hayrullah, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Boffin, Floranus (Bünyamin dk. 82 ?), Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando (Ufuk dk. 69), Soner Aydoğdu (Nakajima dk. 82 ?), Ndao (Sinan dk. 69), Hakan Özmert (Silva dk. 59), Ghacha, Wright
Yedekler: Muhammed, Cemali, Bünyamin, Gökdeniz, Ufuk, Luyindama, Mustafa
Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk
Goller: Thiam (dk. 54) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Cardoso, Carole (Kayserispor), Kudriashov, Güray (Antalyaspor)