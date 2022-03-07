Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada topla buluşan Efecan'ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı auta gönderdi.
23. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.
34. dakikada Carole'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-0
40. dakikada Efkan'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin Altay
Kayserispor: Cenk, Cardoso, Uğur, Gavranovic, Mane, Carole, İbrahim, Onur, Yıldırım, Abdulkadir, Bertolacci
Yedekler: Lung, Attamah, Kolovetsios, Mustafa, Gökhan, Emre, Hayrullah, İlhan, Ramazan, Gustavo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Alanyaspor: Serkan, Leroy, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Milunovic, Mevlja, Gonzales, Oğuz, Tayfur
Yedekler: Marafona, Yusuf, Ahmet, Erencan, Emirhan, Emre, Fuertes, İsmail, Furkan, Çağan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Bertolacci (dk. 34) (Kayserispor), Oğuz (dk. 40) (Alanyaspor)
Sarı kart: Mert, İbrahim (Kayserispor)