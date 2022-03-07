Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 -Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol kanattan hareketlenen Mane'nin vuruşunda top auta gitti.
51. dakikada Efecan'ın ceza sahası içindeki pasında topla buluşan Oğuz'un vuruşu, kaleci Cenk'in son anda yaptığı müdahale ile kornere çıktı.
68. dakikada sol kanattan hareketlenen Tayfur'un vuruşunda top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.
75. dakikada ceza sahası içinde Tayfur'un pasıyla topla buluşan Efecan'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
82. dakikada Tayfur'un ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Erencan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
88. dakikada ceza sahası içinde hareketlenen Mustafa'nın vuruşunda top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.
89. dakikada orta sahadan gelen Tayfur'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emrecan'ın vuruşunda top auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin Altay
Kayserispor: Cenk, Cardoso (Ramazan dk. 83 ?), Uğur, Gavranovic, Mane, Carole, İbrahim (Mustafa dk. 61), Onur, Yıldırım (Attamah dk. 46), Abdulkadir, Bertolacci (Gustavo dk. 61)
Yedekler: Lung, Kolovetsios, Gökhan, Emre, Hayrullah, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Alanyaspor: Serkan, Leroy (Emre dk. 58), Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Milunovic, Mevlja, Gonzales (Fuertes dk. 58), Oğuz (Erencan dk. 72), Tayfur (Furkan dk. 89 ?)
Yedekler: Marafona, Yusuf, Ahmet, Emirhan, İsmail, Çağan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Bertolacci (dk. 34) (Kayserispor), Oğuz Aydın (dk. 41), Erencan Yardımcı (dk. 83) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Emre (Alanyaspor), Gustavo, Mert, İbrahim (Kayserispor)