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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada Kayserispor'un ceza sahası içerisinde gelişen atakta Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Lung'un yumrukladığı top Mert'e çapınca Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


78. dakikada Ramazan'ın ortasında ceza sahası içinde Emrah topu filelere yolladı. 1-1


83. dakikada Emrah'ın kullandığı kornerde topa yükselen Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


89. dakikada ceza sahası içinde Deniz'in vuruşunda Mert topu kale çizgiden çıkardı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertan, Kamil Yılmaz


Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo (Ramazan dk. 72), Attamah, İbrahim (Bertolacci dk. 72), Emrah, Thiam, Mustafa (Gavranovic dk. 62)


Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Emre, Mane, Cardoso, İlhan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhanxx, Volmen, Ponch (Ronaldo dk. 84 ?), Eren (Cemali dk. 84 ?) Baiano, Fernandes, Boyd (Aminu Umar dk. 58), Sabo (Deniz dk. 67), Bolaise, Cisse (Pohjanpalo dk. 67)


Yedekler: Zafer, Alper, Boldrin, Phri, Selim


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Pohjanpalo (dk. 68) (Çaykur Rizespor), Emrah (dk. 78) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Campanharo, İbrahim (Kayserispor), Fernandes, Eren (Çaykur Rizespor)

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