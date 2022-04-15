Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 33.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Kayserispor'un ceza sahası içerisinde gelişen atakta Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Lung'un yumrukladığı top Mert'e çapınca Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
78. dakikada Ramazan'ın ortasında ceza sahası içinde Emrah topu filelere yolladı. 1-1
83. dakikada Emrah'ın kullandığı kornerde topa yükselen Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
89. dakikada ceza sahası içinde Deniz'in vuruşunda Mert topu kale çizgiden çıkardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertan, Kamil Yılmaz
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo (Ramazan dk. 72), Attamah, İbrahim (Bertolacci dk. 72), Emrah, Thiam, Mustafa (Gavranovic dk. 62)
Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Emre, Mane, Cardoso, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhanxx, Volmen, Ponch (Ronaldo dk. 84 ?), Eren (Cemali dk. 84 ?) Baiano, Fernandes, Boyd (Aminu Umar dk. 58), Sabo (Deniz dk. 67), Bolaise, Cisse (Pohjanpalo dk. 67)
Yedekler: Zafer, Alper, Boldrin, Phri, Selim
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Pohjanpalo (dk. 68) (Çaykur Rizespor), Emrah (dk. 78) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Campanharo, İbrahim (Kayserispor), Fernandes, Eren (Çaykur Rizespor)