Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Gökhan'ın ara pasında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada Zajc'ın pasında topu alan Ferdi'nin yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde Emre Mor'un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90+5. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arif'in kafa vuruşu filelere gitti.1-2
Stat: RHG Enertürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole (Uzodimma dk. 42) Campanharo (Emrah dk. 67), Ali Karimi, Kemen (İlhan dk. 82 ?) Cardoso, Mane (Gavranovic dk. 67), Thiam (Ramazan dk. 82 ?)
Yedekler: Cenk, Ackah, Ahmet, Attamah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fenerbahçe: Altay, Samet, Szalai, Ferdi, Lincoln, Arao, Crespo (Zajc dk. 45), Arda (İrfan Can Kahveci dk. 61), Rossi (Serdar Aziz dk. 87 ?) King (Emre Mor dk. 78), Valencia (Serdar Dursun dk. 87 ?)
Yedekler: İrfan Can, Oosterwolde, Osayi, İsmal, Pedro
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Valencia (dk. 7), Ferdi (dk. 68) (Fenerbahçe), Arif (dk. 90+5) (Kayserispor)
Sarı kart: Szalai (Fenerbahçe)