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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Giresuspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Thiam'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Serginho, savunmayı geçerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.


22. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Campanharo savunmanın arkasına derinlemesine pasını çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Onur, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


36. dakikada topla buluşan Bajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.


43. dakikada Onur'un sağ çizgiden topuk pasıyla topla buluşan Cardoso, penaltı noktasına pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki İlhan, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


45. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Thiam geçti. Thiam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey


Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Cardoso, Mane, Thiam, İlhan


Yedekler: Cenk, Gökhan, Gavranovic, Hayrullah, Mensah, Arif, Nurettin, Uzodimma, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat, Serginho, Savicevic, Sainz, Bajic


Yedekler: Ferhat, Talha, Piçinciol, Doğancan, Rahmetullah, Erol, Kadir, Furkan, Mert, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Onur (dk. 22) (Kayserispor)


Sarı kart: Perez (Giresunspor)

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