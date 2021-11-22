Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Göztepe karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol çaprazda topla buluşan Kemen, ceza sahasına yaklaştığı anda şutunu çekti, top yandan auta gitti.

15. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Soner, önünü boşaltarak şutunu çekti. Uzak direğe giden top, az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada kazanılan serbest vuruşta Campanharo arka direğe ortasını açtı. Topu iyi takip eden İlhan'ın gelişine vuruşunda iki direğe de çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı takip eden İlhan, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Mane, Kemen, Thiam, İlhan

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Gökhan, Emre Demir, Ramazan, Mehmet Eray, Talha, Yasir, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfancan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Murat, Nwobodo, Soner, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency

Yedekler: Arda, Beykan, Baku, Efe, Jahovic, İswyw, Yusuf, Romero, Tijanij, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: İlhan (dk. 32) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: İlhan (Yukatel Kayserispor)