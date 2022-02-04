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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Onur Bulut'un ortasında top ceza sahası içinde Emre Kaplan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok'un kullandığı penaltı atışında kaleci Münir gole izin vermedi.


24. dakikada Hatay ceza sahası içerisinde Emre Kaplan'ın Emraş Başsan'a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu. 1-0


34. dakikada topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından klas vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


45+2. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında topa uzanan Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Münir'de kaldı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen


Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertalocci, Gavranovic


Yedekler: Bilal, Attamah, Ramazan, Yasir, Kemen, Emre, Cardoso, Hayrıllah, Mustafa, İlhan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Hatayspor: Münir, Kamil, Sackey, Burak, Emre, Mehdi, Onur, Traore, Dylan, Saba, Mame,


Yedekler: Abdullah, Fatih, Eren, Simon, Selim Can, Muhammed, Kamara, Kahraba, Sadık, Ayoub


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: İbrahim Akdağ (dk. 25 pen.) (Kayserispor)


Sarı kart: Emre (Hatayspor)

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