Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde Cardoso, topu Jensen'in solundan ağlara gönderdi. 1-0
42. dakikada Abazaj sağdan ortaladı. Arka direkte İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.
43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, İsmail Şencan
Kayserispor: Bilal Bayezit, Onur Bulut, Lionel Carole, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mario Gavranovic
Yedekler: Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Bernard Mensah, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
İstanbulspor: David Jensen, Tuncer Aksu, Mehmet Yeşil, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli
Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldın Cajic, Emir Gültekin, Patrick Ebert, Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi, Yusuf Ali Özer, Michael Ologo Inainfe, Miray Bağış
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Gol: Miguel Cardoso (dk. 3) (Kayserispor)
Sarı Kart: Miguel Cardoso (Kayserispor)