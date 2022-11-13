Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın ilk 45 dakikası konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
7. dakikada Emrah'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Kemen, ceza sahasına doğru ortasını açtı. Penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Gavranovic'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
8. dakikada sağ kanattan Emrah'ın kullandığı korner atışında ceza sahasında topa yükselen Hosseini, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
9. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
18. dakikada Bytyqi, ceza sahası içerisinde Emrah'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.
22. dakikada penaltı atışını kullanan Diouf, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Furkan Ürün
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Emrah, Kemen, Mensah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Abdulkadir, Karimi, Mustafa, Gökhan, Mane, İlhan, Ramazan, Talha, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Paz, Michalak, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf
Yedekler: Erhan, Yasir, Pavicic, Muric, Kahraman, Oğulcan, Mehmet, Ahmet, Cebrail, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Hosseini (dk. 8) (Kayserispor), Calvo (dk. 9), Diouf (dk. 22 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Emrah, Gavranovic (Kayserispor)