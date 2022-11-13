Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
53. dakikada sol kanatta topu kapan Mensah, ceza sahası dışından şutunu çekti. Üst direğe çarparak oyun alanına dönen topa Emrah gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
70. dakikada Bytyqi'nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahası içerisinde Oğulcan gelişine vurdu. Oğulcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
78. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan'ın ortasında ceza sahasında Mustafa topa dokunamadı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Furkan Ürün
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios (Mane dk. 80 ?), Carole, Campanharo (Karimi dk. 61), Emrah (İlhan dk. 80), Kemen (Gökhan dk. 71), Mensah, Thiam (Mustafa dk. 61), Gavranovic
Yedekler: Abdulkadir, Ramazan, Talha, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Paz (Oğulcan dk. 65), Michalak (Amilton dk. 78), Soner (Kahraman dk. 89 ?), Hadziahmetovic, Bytyqi (Muric dk. 89 ?), Diouf
Yedekler: Erhan, Yasir, Pavicic, Mehmet, Ahmet, Cebrail
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Hosseini (dk. 8) (Kayserispor), Calvo (dk. 9), Diouf (dk. 22 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Emrah, Gavranovic, Gökhan, Hosseini, Çağdaş Atan (Kayserispor), Paz, Oğulcan, Guilherme, Amilton (Konyaspor)