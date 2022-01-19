Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Deniz'in sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Tolga'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un kucağında kaldı.
59. dakikada savunma arkasından gelen pasta meşin yuvarlak ile buluşan Deniz'in vuruşundaki top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
72. dakikada Mustafa'nın kullandığı serbest vuruştaki pası ceza sahası içinde değerlendiren Uğur, kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
79. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur'un pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum
Kayserispor: Lung, Hosseini, Cardoso (Kemen dk. 46), Mustafa (İlhan dk. 89 ?), Gökhan (Mane dk. 46), Uğur, Mario (Emrah dk. 61), İbrahim (Attamah dk. 65 ), Onur, Yasir, Abdulkadir
Yedekler: Cenk, Bilal, Ramazan, Arif, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali (Lima dk. 86 ?), Silva, Aleksic (Chadli dk. 75), Emre, Fredrik (Atabey dk. 86 ?), Deniz, Tolga (Epureanu dk. 76 ?), Youssuf, Okaka, Junior
Yedekler: Muhammed, Deniz, Ravil, Şener, Metin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Uğur (dk. 72) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Deniz, Tolga, Epureanu (Başakşehir), İbrahim, Abdulkadir (Kayserispor)