Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Gökhan ceza sahasına ortasında Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu. 1-0
58. dakikada Lima'nın uzaktan sert vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
86. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
89. dakikada Caner'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karzev'in vuruşunda direkten dönen top Keny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Bilal'a kaldı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen (Ramazan dk. 86 ?), Campanharo, Karimi, Emrah (Thiam dk. 73), Mane (Cardoso dk. 64), Gökhan (İlhan dk. 86 ?) Yedekler: Cenk, Attamah, Baran Ali, Ethem, Mert, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima (Karzev dk. 76) Mahmut, Mesut Özil (Aleksic dk. 46) Berkay, Deniz (Caner dk. 87 ?), Serdar (Keny dk. 76) Okaka
Yedekler: Şengezer, Wu, Szysz, Biglia, Muhammet, Edgar
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ali Karimi (dk. 51) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemen, Carole (Kayserispor), Karzev (Medipol Başakşehir)