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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Mensah'ın ara pasında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.


18. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına girerken şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.


20. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.


26. dakikada Uğurcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Mensah'ın pasında Gavranovicmeşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


29. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım


Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Gökhan, Emrah, İlhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolocci


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Taha, Densvil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor)


Sarı kart: Trezeguet (Trabzonzpor)

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