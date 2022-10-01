Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez'in vuruşunu defans çıkardı.
76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un Umut Bozok'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
83. dakikada topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: RHG Enertürk Enerki
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso (Emrah dk. 87 ?), Ramazan (Gökhan dk. 69), Mensah (Bertolocci dk. 88 ?) Thiam, Gavranovic (İlhan dk. 69)
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Nurettin, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo (Yusuf Yazıcı dk. 64), Eren, Siopis (Densvil dk. 64), Hamsik (Umut dk. 73), Bakasetas (Doğucan dk. 88 ?), Abdülkadir (Bardhi dk. 64), Trezeguet, Gomez
Yedekler: Taha, Hüseyin, Naci, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor), Bakasetas (dk. 76 pen.), Umut Bozok (dk. 83) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Trezeguet, Eren, Gomez (Trabzonspor), Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor)