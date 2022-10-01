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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez'in vuruşunu defans çıkardı.


76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un Umut Bozok'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


83. dakikada topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2



Stat: RHG Enertürk Enerki


Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım


Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso (Emrah dk. 87 ?), Ramazan (Gökhan dk. 69), Mensah (Bertolocci dk. 88 ?) Thiam, Gavranovic (İlhan dk. 69)


Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Nurettin, Uzodimma, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo (Yusuf Yazıcı dk. 64), Eren, Siopis (Densvil dk. 64), Hamsik (Umut dk. 73), Bakasetas (Doğucan dk. 88 ?), Abdülkadir (Bardhi dk. 64), Trezeguet, Gomez


Yedekler: Taha, Hüseyin, Naci, Yusuf Erdoğan, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor), Bakasetas (dk. 76 pen.), Umut Bozok (dk. 83) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Trezeguet, Eren, Gomez (Trabzonspor), Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor)

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