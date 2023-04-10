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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Emrah'ın pasında topla buluşan Thiam'ın ceza sahası içerisinden vuruşu yandan auta gitti.


27. dakikada Mensah'ın hatalı pasında topla buluşan Sekidika, altıpas içinde kale önündeki Umut'a pasını verdi. Umut, meşin yuvarlağı vuramayınca savunma topu uzaklaştırdı.


30. dakikada Serkan Göksu ceza sahası içerisinde Thiam'ın ayağına basınca hakem Zorbay Küçük, pozisyonu VAR'da izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.


31. dakikada penaltı için topun başına geçen Thiam, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


45+4. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Epureanu'nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den dönüp, Umut Nayir'in önünde kaldı. Umut, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: RHG Enertürk


Hakemler: Zorbay Küçük, İlker Takpak, Murat Temel


Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Cenk, Attamah, Mane, İlhan, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet, Arif, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Ümraniyespor: Berke, Sackey, Epureanu, Serkan, Onur, Kartal, Oğuz, Mrsic, Onur Ayık, Sekidika, Umut


Yedekler: Orkun, Popov, Lenjhani, Yunus, Fatih, Durel, Geraldo, Bettaieb, Valentin, Kayode


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Thiam (dk. 32 pen.) (Kayserispor), Umut (dk. 45+4) (Ümraniyespor)


Sarı kart: Kemen (Kayserispor)

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