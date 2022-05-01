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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 35.

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Ghezzal'ın açtığı ortada Atiba topu sektirdi. Arka direkte topa uzanan Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


52. dakikada Gavranovic'ten seken top Emrah'ın önünde kaldı. Emrah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


75. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Nkoudou'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


77. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nkoudou yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nkoudou topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-3


90+5. dakikada Emrah'ın açtığı ortadan topa uzanan Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3



Stat: Kadir Has


Hakemler: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok


Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert (Uğur dk. 56), Carole, Attamah (İlhan dk. 84), Kemen, Bertolacci (Cardoso dk. 74), Ramazan (Emrah dk. 46), Thiam, Gavranovic (Campanharo dk. 74)


Yedekler: Bilal, Emre, İbrahim, Gökhan, Talha


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan (Necip dk. 80), Ghezzal (Alex dk. 70), Larin (Nkoudou dk. 70), Batshuayi (Kenan dk. 70)


Yedekler: Emre, Oğuzhan, Pjanic, Kerem, Güven, Emrecan


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Goller: Thiam (dk. 22 pen.), Cardoso (dk. 90+5) (Kayserispor), Serdar (dk. 50), Nkoudou (dk. 75 ve 77 pen.) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Montero (dk. 81) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Welinton, Rosier (Beşiktaş)

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