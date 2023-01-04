Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Shukurov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
57. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu filelere gönderdi. 3-1
63. dakikada Diagne'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'i aşarak ağlara gitti. 4-1
72. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 4-2
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna
Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini (Emrah dk. 46), Carole, Kemen (Ramazan dk. 77), Karimi (Gökhan dk. 46), Cardoso, Mensah, Mustafa (Campanharo dk. 46), Gavranovic (İlhan dk. 69)
Yedekler: Abdulkadir, Mane, Talha, Arif, Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraskhi, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov (Nicholas dk. 66), Ricci, Ozdoev, Kouassi (Samed dk. 73), Borini (Burak dk. 66, Salih dk. 89 ?), Diagne (Kazım dk. 73)
Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Adnan
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Mensah (dk. 57), İlhan (dk. 72) (Kayserispor), Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11 ve 63) Shukurov (dk. 47), (Karagümrük)
Sarı kartlar: Borini, Batuhan, Kazım (Fatih Karagümrük), Mensah (Kayserispor)