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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Shukurov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


57. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu filelere gönderdi. 3-1


63. dakikada Diagne'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'i aşarak ağlara gitti. 4-1


72. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 4-2



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna


Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini (Emrah dk. 46), Carole, Kemen (Ramazan dk. 77), Karimi (Gökhan dk. 46), Cardoso, Mensah, Mustafa (Campanharo dk. 46), Gavranovic (İlhan dk. 69)


Yedekler: Abdulkadir, Mane, Talha, Arif, Uzodimma


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraskhi, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov (Nicholas dk. 66), Ricci, Ozdoev, Kouassi (Samed dk. 73), Borini (Burak dk. 66, Salih dk. 89 ?), Diagne (Kazım dk. 73)


Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Adnan


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Goller: Mensah (dk. 57), İlhan (dk. 72) (Kayserispor), Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11 ve 63) Shukurov (dk. 47), (Karagümrük)


Sarı kartlar: Borini, Batuhan, Kazım (Fatih Karagümrük), Mensah (Kayserispor)

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