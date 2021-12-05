Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, 9 kişi kaldığı müsabakada sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası içinde ayağına gelen pası değerlendiren Bünyamin'in vuruşunda, top kaleci Lung'un kucağında kaldı.
70. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Lung'un müdahalesi ile kornere gitti.
78. dakikada orta sahadan hareketlenen Güray'ın ceza sahası içindeki şutu kaleci Lung'dan sekerek, Houssam'ın ayağına gitti. Houssam'ın sağ çaprazdan vuruşunu Lung çizgiden çıkardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler , Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Erbil
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Kemen, Emrah (Ramazan Civelek dk. 46), Mario, Carole, İbrahim (Attamah dk. 87 ?), Thiam, Onur Bulut, Campanharoxx (Uğur Demirok dk. 60)
Yedekler: Bilal, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Antalyaspor: Boffin, Bahadır (Milosevic dk. 46), Doğukan (Eren dk. 73), Güray, Paul Omo (Pereira dk. 82 ?), Fedor, Poli (Gökdeniz dk. 60), Riberio, Silva (Houssam dk. 46), Bünyamin, Veysel
Yedekler: Doğukan, Floranus, Nuri, Erkan, Mevlüt
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Koolovetsios (dk. 58) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Lung (Kayserispor), Doğukan (Antalyaspor)