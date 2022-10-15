Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor sahasında, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Cardoso'nun savunmanın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Gavranovic'in uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
51. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Oliviera'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
54. dakikada sağ kanattan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Kemen kafayı vurdu. Uzak direk dibinden kaleye doğru giden topu Muslera güçlükle çıkardı.
55. dakikada sol kanattan Oliviera'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde meşin yuvarlak, Barış'a çarparak ağlarla buluştu. VAR'da incelenen pozisyon elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
69. dakikada Oliviera'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
85. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Rashica'nın sol kanttan ceza sahasına gönderdiği topu Gomis ıskalayınca Barış önünde buldu. Önünü boşaltarak şutunu çeken Barış, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1
90. dakikada Kazımcan'ın sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Bahtiyar Birinci
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan (Emrah dk. 83 ?), Kemen (Karimi dk. 67), Mensah (Bertolacci dk. 83 ?), Cardoso (Thiam dk. 76), Gavranovic (Mustafa Pektemek dk. 82)
Yedekler: Abdulkadir, Gökhan, Mane, Hayrullah, İlhan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö (Rashica dk. 46), Yunus (Oliviera dk. 46), Mata (Gomis dk. 75), Mertens (Barış dk. 46), Icardi
Yedekler: Okan, Dubois, Kerem, Seferovic, Berkan, Emin,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Gavranovic (dk. 22), Onur (dk. 34) (Kayserispor), Barış (dk. 86) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Kemen, Cardoso (Kayserispor), Boey (Galatasaray)