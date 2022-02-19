İhlas Haber Ajansı

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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Chilinho'nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın sahibi oldu.


21. dakikada Cardoso'nun köşe atışında ceza sahasında yükselen Thiam'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.


29. dakikada Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


41. dakikada Cardoso'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Okan'ın kucağında kaldı.


45. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Abdülkadir topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Mert'in kafayla topu filelere gönderdi. 2-0



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın


Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim (Attamah dk. 34), Thiam, Cardoso, Bertolocci, Gavranovic


Yedekler: Lung, Yasir, Kolovetsios, Ramazan, Emre, Campanharo, Mane, Gökhan, İlhan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Giresunspor: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore, Flavio, Chilinho, Diabate, Serginho, Doukara,


Yedekler: Onurcan, Douglas, Hayrullah, Fatih, Pelupessy, Muhammed, Champness, Süleymanov, Balde, Umut


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Gavranovic (dk. 29), Mert (dk. 45) (Kayserispor)


Sarı kartlar: İbrahim (Kayserispor), Sergen (Giresunspor)

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