Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Chilinho'nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın sahibi oldu.
21. dakikada Cardoso'nun köşe atışında ceza sahasında yükselen Thiam'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
29. dakikada Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
41. dakikada Cardoso'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Okan'ın kucağında kaldı.
45. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Abdülkadir topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Mert'in kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın
Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim (Attamah dk. 34), Thiam, Cardoso, Bertolocci, Gavranovic
Yedekler: Lung, Yasir, Kolovetsios, Ramazan, Emre, Campanharo, Mane, Gökhan, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Giresunspor: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore, Flavio, Chilinho, Diabate, Serginho, Doukara,
Yedekler: Onurcan, Douglas, Hayrullah, Fatih, Pelupessy, Muhammed, Champness, Süleymanov, Balde, Umut
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Gavranovic (dk. 29), Mert (dk. 45) (Kayserispor)
Sarı kartlar: İbrahim (Kayserispor), Sergen (Giresunspor)