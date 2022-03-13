Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasına gelen topu önünde bulan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Cardoso'nun pasıyla sağ kanattan topa hareketlenene Onur, topu ceza sahası içerisindeki Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

26. dakikada Cikalleshi'nin kafayla savunmanın arkasına gönderdiği topu Abdülkerim filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

25. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahmanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta gitti.

41. dakikada Hadziahmetovic'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-1

45. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Cardoso, Attamah, Abdulkadir, Mane, Mustafa, Gavranovic

Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Emrah, İlhan, İbrahim, Ramazan, Mert

Teknik Sorumlu: Taşkın Aksoy

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Rahmanovic, Bytygi, Cikalleshi

Yedekler: Erten, Çekiçi, Uğurcan, Musa, Oğulcan, Alberk, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Abdülkadir (dk. 6), Gavranovic (dk. 15) (Kayserispor), Guilherme (dk. 41 pen.)

Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Abdülkerim (Konyaspor)