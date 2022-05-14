İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Gökhan'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.


11. dakikada Emrah'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


16. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.


29. dakikada Yasir'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.


45. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Kadir Has


Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün


Yukatel Kayserispor: Cenk, Ramazan, Kolovetsios, Uğur, Yasir, İbrahim, Campanharo, Emrah, Gökhan, Mustafa, İlhan


Yedekler: Lung, Bilal, Kemen, Emre Demir, Mane, Carole, Hayrullah, Arif, Abdulkadir, Bertolacci


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Yeni Malatyaspor: Ahmet, Barış, Awuku, Campi, Hafez, Rahman, Atakan, Mert, Umut, Kerem, Tetteh


Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Haqi, Emircan, Erşan, Berat Yaman, Muhammed, Berat Mert


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45) (Kayserispor)


Sarı kart: Campanharo (Kayserispor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.