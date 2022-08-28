Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bajic arka direğe ortaladı. Topa yükselen Sainz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
55. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında ceza sahasına yükselen Mane kafayı vurdu. Defansa çarpan top az farkla kornere gitti.
56. dakikada savunmanın hatasından faydalanarak topla buluşan Onur'un ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
66. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sainz'in sert vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
72. dakikada Onur'un kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Gavranovic, topu kalecinin üzerinden aşırttı. 1 dakika önce oyuna giren Gavranovic, topla ilk buluşmasında farkı 2'ye çıkardı. 2-0
76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda köşeye giden topu kaleci Bilal kornere çelmeyi başardı.
87. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah, sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan'a pasını çıkardı. Çaprazda kaleci Onurcan ile karşı karşıya kalan Ramazan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Ackah dk. 77), Ramazan (Gökhan dk. 89 ?), Cardoso (Uzodimma dk. 89 ?), Mane (Mensah dk. 70), Thiam, İlhan (Gavranovic dk. 71)
Yedekler: Cenk, Hayrullah, Arif, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia (Mert dk. 89 ?), Murat (Rahmetullah dk. 79), Serginho (Erol dk. 83), Savicevic (Doğancan dk. 46), Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat, Talha, Piçinciol, Kadir, Furkan, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Onur (dk. 22), Gavranovic (dk. 72), Ramazan (dk. 87) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Perez, Alper (Giresunspor)