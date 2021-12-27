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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Mustafa, kafayla topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.


8. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Ali güçlükle kornere çeldi.


9. dakikada Emrah'ın sol kanattan kullandı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu önünde bulan Gavranvoic, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


18. dakikada Thiam'ın sol kanttan ceza sahasına ortasında topa yükselen Gavranovic'in şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


23. dakikada rakiplerinden geçen Gavranovic, topu müsait durumdaki Thiam'a çıkardı. Thiam'ın bekletmeden uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0


26. dakikada Fajr, ceza sahası yayı üzerindeki Kerem'e pasını aktardı. Topla buluşan Kerem'in sert şutunu kaleci Lung son anda kornere çeldi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral


Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Attamah, Uğur, Carole, Emrah, Campanharo, Kemen, Thiam, Mustafa, Gavranovic


Yedekler: Cenk, Bilal, Cardoso, Gökhan, Emre, Mane, İbrahim, Ramazan, Yasir, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Demir Grup Sivasspor: Ali, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Fajr, Cofie, Kerem, Kayode, Henrique, Yatabare


Yedekler: Muammer, Emre, Erdoğan, Koray, Azubuike, Volkan, Özkan, Ahmet, James, Muhammed


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Gavranovic (dk. 9 ve 18), Thiam (dk. 23) (Yukatel Kayserispor)


Sarı kartlar: Campanharo, Uğur (Yukatel Kayserispor)

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