İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Kayode'nin sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı topa James bekletmeden vurdu, kaleci Lung topu kornere çelmeyi başardı.


74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


77. dakikada Caner'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada James'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.


90. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fajr, direk kaleye vurdu ancak Kaleci Lung, meşin yuvarlağı köşeden çıkarmayı başardı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral


Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Attamah, Uğur, Carole, Emrah (Gökhan dk. 70), Campanharo (İbrahim dk. 55), Kemen, Thiam (Emre dk. 88), Mustafa (Ramazan dk. 88 ?), Gavranovic (Mane dk. 70)


Yedekler: Cenk, Bilal, Cardoso, Yasir, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Demir Grup Sivasspor: Ali, Caner, Goutas, Camara (Ahmet Oğuz dk. 68), Uğur, Fajr, Cofie, Kerem (Azubuike dk. 46), Kayode (Özkan dk. 81 ?), Henrique (Erdoğan 68), Yatabare (James dk. 46)


Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Volkan, Ahmet, Muhammed


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Gavranovic (dk. 9 ve 18), Thiam (dk. 23) (Yukatel Kayserispor)


Sarı kartlar: Campanharo, Uğur, Kemen (Yukatel Kayserispor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.