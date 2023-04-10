Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Emrah Başsan'ın ortasında topa uzanan Mensah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
68. dakikada topla buluşan Durel'in uzaktan vuruşunda top auta çıktı.
90+9'da İlhan Parlak'ın ara pasında topla buluşan Mane'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: RHG Enertürk
Hakemler: Zorbay Küçük, İlker Takpak, Murat Temel
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah (Ackah dk. 88 ?), Emrah (Arif dk. 88 ?), Cardoso, Thiam (İlhan dk. 82 ?), Gavranovic (Mane dk. 73)
Yedekler: Cenk, Attamah, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Ümraniyespor: Berke, Sackey, Epureanu, Serkan (Bettaieb dk. 85 ?) Onur, Kartal, Oğuz (Kayode dk. 74), Mrsic (Durel dk. 63), Onur Ayık (Geraldo dk. 63), Sekidika (Valentin dk. 85), Umut
Yedekler: Orkun, Popov, Lenjhani, Yunus, Fatih
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Thiam (dk. 32 pen.), Mensah (dk. 54), Mane (dk. 90+9) (Kayserispor), Umut Nayir (dk. 45+4) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Sackey (dk. 90+8) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Kemen, İlhan, Ackah, Cardoso (Kayserispor), Mrsic, Kartal (Ümraniyespor)