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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan'a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.


58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.


72. dakikada Yasir'in sol kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Hayrullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (3-0)


78. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


88. dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün


Yukatel Kayserispor: Cenk, Ramazan (Arif dk. 61), Kolovetsios, Uğur, Yasir (Kemen dk. 76), İbrahim (Abdulkadir dk. 46), Campanharo, Emrah (Hayrullah dk. 46), Gökhan, Mustafa (Mane dk. 46), İlhan


Yedekler: Lung, Bilal, Emre Demir, Carole, Bertolacci


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Yeni Malatyaspor: Ahmet, Barış, Awuku, Campi, Hafez, Rahman (Berat Mert dk. 84 ?), Atakan (Erşan dk. 84 ?), Mert (Emircan dk. 84 ?), Umut (Haqi dk. 74), Kerem (Burak dk. 57), Tetteh


Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Berat Yaman, Muhammed,


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45), Hayrullah (dk. 72) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Campanharo (Kayserispor), Atakan, Tetteh, Rahman (Yeni Malatyaspor)

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