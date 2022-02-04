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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-3 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakika Emrah Başsan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dylan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1


62. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kaleci Münir'den dönen top Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Başsan düzgün bir vuruşla skoru değiştirdi. 3-1


69. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol kanattan ortasında Uğur Demirok, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-1


71. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Simon'un ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top filelere gitti. 4-2


90+3. dakikada Simon'un ceza sahasına ortasında Mame'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3



Stat: Kadir Has


Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen


Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir (Cardoso dk. 89 ?), İbrahim (Attamah dk. 79), Mane (Ramazan dk. 89 ?), Emrah, Bertalocci (Kemen dk. 84 ?), Gavranovic (Mustafa Pektemek dk. 79)


Yedekler: Bilal, Yasir, Emre, Hayrullah, İlhan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Hatayspor: Münir, Kamil, Sackey, Burak, Emre (Simon dk. 57), Mehdi (Ayoub dk. 45), Onur, Traore (Kamara dk. 77), Dylan, Saba (Kahraba dk. 73), Mame


Yedekler: Abdullah, Fatih, Eren, Selim Can, Muhammed, Sadık


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: İbrahim Akdağ (dk. 25 pen.), Mane (dk. 47) (Kayserispor), Dylan (dk. 51), Simon (dk. 71), Mame (dk. 90+3) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Emre, Traore (Hatayspor)

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