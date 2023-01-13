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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada savunmadan seken top önünde kalan Robin'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


55. dakikada sol kanattan hareketlenen Gökhan'ın ceza sahası içindeki vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çıkardı.


59. dakikada Mensah'ın pasında topla hareketlenen Mane'nin sol çaprazda vuruşunda top az farkla auta çıktı.


67. dakikada sağ kanattan hareketlenen Njie'nin vuruşunda top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.


69. dakikada kaleci Ali Şaşal'dan seken topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1


75. dakikada sol kanattan hareketlenen Ziya'nın pasında topla buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'in kucağında kaldı.



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen


Yukatel Kayserispor: Cenk, Kolovetsios, Hosseini, Cardoso, Kemen (Karimi dk. 84 ?), Gökhan (Talha dk. 90 ?), Mane (Emrah dk. 84 ?), Carole (Uzodimma dk. 72), Onur, Mehsah (Ramazan dk. 72), Campanaro


Yedekler: Bilal, İlhan, Ethem, Arif, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Gradel (Erdoğan dk. 46), Robin, Njie (Uğur dk. 90 ?), Charisis,


Ulvestad (Hakan dk. 46), Ahmed (Angielski dk. 66), Keita (Alaadddin dk. 46), Ziyaxx, Caner


Yedekler: Muammer, Cofie, Samba, Erdoğan, Emre, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hosseini (dk. 23), Kemen (dk. 31), Gökhan (dk. 41) Kemen (dk. 69), (Kayserispor), Robin (dk. 52) (Sivasspor)

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