Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı Kayseri'deki Kadir Has Stadı'nda konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Kubilay'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kenan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.
12. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic doğduran kaleye vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
13. dakikada ceza sahasına açılan ortada Karius topu elinden kaçırdı, topu önünde bulan El Kabir pasını Kubilay'a çıkardı. Kubilay'ın ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.
17. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Vida, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli saymadı..
24. dakikada ceza sahası içerisinde Ljajic'in topuyla buluşan Mustafa, topu tekrar Ljajic'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada sağ kanatta çizgiye kadar inen Dorukhan'ın ortasında arka direkte Mustafa, topu filelere gönderdi. 0-2
34. dakikada ceza sahasına atılan topla sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda kaleci Karius topu kornere çeldi.
37. dakikada ceza sahasına açılan ortada topla buluşan El Kabir sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Dorukhan'ın ara pasıyla topla buluşan Güven'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
MKE Ankaragücü: Korcan, Yalçın, Pinto, Alihan, Erdem, Faty, Djedje, Bifouma, El Kabir, Kenan, Kubilay
Yedekler: Altay, Mehmet, Sedat, Mokhtar, Kone, Moulin, Cerci, Putsila, İlhan, Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Karius, Gökhan (Fatih dk. 40 ?), Vida, Medel, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Quaresma, Güven
Yedekler: Tolga, Utku, Medel, Oğuzhan, Vagner Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ljajic (dk. 24), Mustafa (dk. 27), Güven (dk. 44) (Beşiktaş)