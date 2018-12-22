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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.




Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.


20. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir'in şutu dışarı çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal


MKE Ankaragücü: Korcan, Kenan, Kone, Alihan, Mehmet, Sedat, Faty, İlhan, El Kabir, Mokhtar, Kubilay


Yedekler: Altay, Furkan, Heurtauc, Kaan, Mahmut, Putsilla, Cerci, Erdem, Kehinde


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Göztepe: Beto, Titi, Silva, Berkan, Alparslan, Borges, Halil, Castro, Gouffran, Poko, Jerome


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Ngando, Yalçın, Tayfur, Erol, Cikalleshi, Samed


Sarı Kart: Silva (Göztepe)

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