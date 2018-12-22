Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.
20. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir'in şutu dışarı çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Korcan, Kenan, Kone, Alihan, Mehmet, Sedat, Faty, İlhan, El Kabir, Mokhtar, Kubilay
Yedekler: Altay, Furkan, Heurtauc, Kaan, Mahmut, Putsilla, Cerci, Erdem, Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Göztepe: Beto, Titi, Silva, Berkan, Alparslan, Borges, Halil, Castro, Gouffran, Poko, Jerome
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Ngando, Yalçın, Tayfur, Erol, Cikalleshi, Samed
Sarı Kart: Silva (Göztepe)