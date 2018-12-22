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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü : 0 - Göztepe: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)


50. dakikada sol kanattan defansın arkasına sarkan Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jerome'nin bekletmeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


57. dakikada Halil'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Castro'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.


69. dakikada sol kanattan ceza sahasına inen Poko'nun pasıyla topla buluşan Halil, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2


74. dakikada Mokhtar'ın ceza sahası içine yaptığı orta kaleye yönelince kaleci Beto güçlükle topu kornere çeldi.


79. dakikada Castro'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Gouffran, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. (0-3)



Stat: Kadir Has


Hakemler Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal


MKE Ankaragücü: Korcan, Kenan, Kone, Alihan, Mehmet, Sedat, Faty (Putsilla dk. 58), İlhan, El Kabir (Cerci dk. 67), Mokhtar (Kehinde dk. 80), Kubilay


Yedekler: Altay, Furkan, Heurtaux, Kaan, Mahmut, Erdem


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Göztepe: Beto, Titi, Silva, Berkan, Alparslan, Borges, Halil (Ngando dk. 75), Castro (Tayfur dk. 90 ?), Gouffran (Yalçın dk. 83 ?), Poko, Jerome


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Erol, Cikalleshi, Samed


Goller: Jerome (dk.50), Halil (dk. 69), Gouffran (dk. 79) (Göztepe)


Sarı kartlar: Faty, Mehmet (MKE Ankaragücü), Silva (Göztepe)

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