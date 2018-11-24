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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 4 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


60. dakikada Kubilay'ın defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Bifuma'nın vuruşunda meşin yuvarlak Caner'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek pozisyon öncesi faul tespit etti.


71. dakikada sol kanattan Bifouma'nın ortasında ceza sahasında topa yükselen El Kabir'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.


73. dakikada Quarasma'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ljajic topu müsait durumdaki Mustafa'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


77. dakikada Caner ile paslaşan Ljajic'in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top kaleeci Korcan'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Vida'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


83. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahasında yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


84. dakikada Djedje'nin sağ kanattan ortasına arkada direkte yükselen El Kabir'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.


86. dakikada Cerci, girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topu bekletmeden El Kabir'in önüne attı. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3


88. dakikada Dorukhan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4



Stat: Kadir Has


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


MKE Ankaragücü: Korcan, Yalçın, Pinto, Alihan, Erdem (Moulin dk. 61), Faty, Djedje, Bifouma, El Kabir, Kenan (Cerci dk. 46), Kubilay


Yedekler: Altay, Mehmet, Sedat, Mokhtar, Kone, Putsila, İlhan, Kehinde


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Beşiktaş: Karius, Gökhan (Fatih dk. 40), Vida, Medel, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic (Oğuzhan dk. 79), Mustafa, Quaresma, Güven (Larin dk. 74)


Yedekler: Tolga, Utku, Vagner Love


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: El Kabir (dk. 86) (MKE Ankaragücü), Ljajic (dk. 24), Mustafa (dk. 27), Güven (dk. 44), Oğuzhan (dk. 88) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Faty, Alihan (MKE Ankaragücü), Necip, Larin (Beşiktaş)

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