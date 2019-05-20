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Spor Toto U21 Ligi 33. Hafta

U21 Ligi 33.

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı deplasmanda oynadığı maçta Akhisarspor'a 4-2 mağlup oldu ve puansız döndü. Sarı-Kırmızılılar aldığı mağlubiyetle 15 puanda kaldı.


Stat: Akhisar Belediye Şehir Stadı


Hakemler: Gökhan Özdemir, Eren Öksüzler, Mehmet Karakuyu


Akhisarspor U21: Mustafa Çakıcı, Onur Akdeniz ( dk. 74 Burak Gürlekçi), Servet Can Hasırcı, Yavuz Serkan Özbakan, Sefa Okan, Refikcan Onar (dk. 88 Tayfun Çoban), Mert Efe Çölbeyi, Bora Yılmaz, Gökmen Aydoğdu (dk. 74 Görkem Dalgıç), Sergen Şener, Berkay Erkemen


İstikbal Mobilya Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Kürşat Kubilay Yeniay (dk. 46 Samet Ali Özbek), Burak Şeftali, Batuhan İlhan, Uğurcan Gülay, Ahmet Zekeriya Kartal, Abdullah Gürbüz, Volkan Gülsever (dk.59 Şahin Yazıcı), Selahattin Seyhun, Halil Furkan Sevinç, Sezer Sever (dk. 59 Anıl Aydoğan)


Goller: Gökmen Aydoğdu (dk 22 ve 54), Bora Yılmaz (dk 56), Sefa Okan (dk 70) (Akhisarspor U21), Anıl Aydoğan (dk 69), Selahattin Seyhun (dk 80) (İstikbal Mobilya Kayserispor U21)


Sarı Kartlar: Servet Can Hasırcı, Mert Efen Çölbeyi, Yavuz Serkan Özbakan, Berkay Erkmen (Akhisarspor U21)

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