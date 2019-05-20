Spor Toto U21 Ligi 33.Hafta

U21 Ligi 33.
haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı deplasmanda oynadığı maçta Akhisarspor'a 4-2 mağlup oldu ve puansız döndü. Sarı-Kırmızılılar aldığı mağlubiyetle 15 puanda kaldı.
Stat: Akhisar Belediye Şehir Stadı
Hakemler: Gökhan Özdemir, Eren Öksüzler, Mehmet Karakuyu.
Akhisarspor U21: Mustafa Çakıcı, Onur Akdeniz (Burak Gürlekçi dk 74), Servet Can Hasırcı, Yavuz Serkan Özbakan, Sefa Okan, Refikcan Onar (Tayfun Çoban dk 88), Mert Efe Çölbeyi, Bora Yılmaz, Gökmen Aydoğdu (Görkem Dalgıç dk 74), Sergen Şener, Berkay Erkemen
İstikbal Mobilya Kayserispor U21: Doğan Alemdar, Kürşat Kubilay Yeniay (Samet Ali Özbek dk 46), Burak Şeftali, Batuhan İlhan, Uğurcan Gülay, Ahmet Zekeriya Kartal, Abdullah Gürbüz, Volkan Gülsever (Şahin Yazıcı dk 59), Selahattin Seyhun, Halil Furkan Sevinç, Sezer Sever (Anıl Aydoğan dk 59)
Goller: Gökmen Aydoğdu dk 22 ve 54, Bora Yılmaz dk 56, Sefa Okan dk 70 (Akhisarspor U21), Anıl Aydoğan dk 69, Selahattin Seyhun dk 80 (İstikbal Mobilya Kayserispor U21)
Sarı Kartlar: Servet Can Hasırcı, Mert Efen Çölbeyi, Yavuz Serkan Özbakan, Berkay Erkmen (Akhisarspor U21)