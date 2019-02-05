Spora kazandırılan çocuklar Emniyet Müdürü Kulular'ı ziyaret etti

‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' kapsamında madalya kazanan genç sporcular İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ve sosyo-ekonomik imkansızlıklardan dolayı risk altında bulunan bölgelerde ikamet eden 7-14 yaş grubundaki çocukları sporla birlikte hayata kazandırma amacıyla başlatılan, ‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' kapsamında, tekvando dalında çeşitli yarışmalarda madalya almaya hak kazanan genç sporcular İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı ziyaret etti.

Projede 3 bin 500 gence ulaşıldı

Proje sayesinde 3 bin 500 gence ulaştıklarını ve projenin başladığı 4 yıldan bu yana sporcuların 350 madalya kazandıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Kulular, “Projeyle 3 sporcumuz olimpiyatlara seçildi, 3 sporcumuz Balkan Şampiyonasında bronz madalya aldı, Kayseri'de toplamda 13 sporcumuz altın madalya aldı. Hocalarınız büyük emek verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Özveriyle çalıştılar. Kayseri'de bu projeyle 3 bin 500 gencimize ulaştık. İnşallah bu sayı artacak ve bronzları altın madalya yapacağız” dedi.

Dilencilik yapan 32 çocuk okula kazandırıldı

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü olarak, dilencilik yapan çocuklarla ilgili de bir proje yürütüldüğünü kaydeden Kulular, söz konusu proje kapsamında şu ana kadar dilencilik yapan 32 çocuğun sokaktan kurtarılıp okula başlatıldığını sözlerine ekledi.

Antrenör Hasan Keleş ise, projedeki desteklerinden dolayı Kulular'a teşekkür etti. Keleş, “15 antrenörümüzle beraber kardeşlerimize spor yapma imkanı sunuyoruz. 4 yıldan bu yana devam eden bu proje Kayseri'mizin 15 yıllık tekvando altyapısını çözdü. 3 bin 500 lisanslı sporcu hiçbir kulüpte yok. Desteklerinden dolayı başta Sayın Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.