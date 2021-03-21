Sporcu fabrikası hız kesmiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen, ‘Sporcu Fabrikası' faaliyetlerine devam ediyor. Geçen ay başlatılan karate kursu ile Talaslı gençler ve çocuklar, milli antrenör eşliğinde savunma sanatının inceliklerini öğreniyor.

Alanında profesyonel sporcuları ve eğitmenleri bünyesinde toplayan Talasgücü Belediyespor sporcu yetiştirmeye devam ediyor. U-21 Milli Takım Karate Antrenörü Fatih Altunok tarafından verilen karate kurslarına Talas'ta ikamet eden 8-16 yaş aralığındaki çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Veliler de çocuklarıyla birlikte gelerek antrenmanı heyecanla takip ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayında öğrenci kabul etmeye başlayan ve şu ana kadar öğrenci sayısı 40'a ulaşan karate kursları, her hafta sonu düzenli olarak devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Antrenör Fatih Altunok, sporun önemine dikkat çekerek karate alanında kendini geliştirmek isteyen gençleri salona davet etti. Sağladığı imkanlardan ve verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altunok, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Çocuklarını Talas Belediyesi tarafından açılan spor kurslarına getiren veliler de sağlanan imkanlardan memnun olduklarını ifade etti. Temizliğin ön plana çıktığı pandemi günlerinde hijyeni daha fazla önemsediklerini ifade eden veliler, hijyenik ve temiz bir ortam sağlandığı için Talas Belediyesine teşekkür etti.

Çocukların özellikle pandemiden dolayı evde hareketsiz kaldığını ifade eden bir veli, başlatılan spor kursları sayesinde farklı ve yararlı bir aktive yaşadıklarını söyleyerek Başkan Yalçın'a teşekkür ederken bir başka veli de çocuklara her açıdan güvenli bir ortam içerisinde spor yapma imkanı sağlandığını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0538 595 2344 numaralı telefonu arayabilirler.