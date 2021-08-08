Sporcu Fabrikası yaz spor etkinlikleri sürüyor

Talas Belediyesi'nin Talasgücü Belediyespor bünyesinde düzenlediği Sporcu Fabrikası yaz etkinlikleri devam ediyor. Futbol, basketbol, karate, taekwondo, masa tenisi ve güreş dallarında açılan kurslara ilgi büyük oldu.

Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan ücretsiz kurslar velilerden de büyük takdir görüyor. Huzur ve güven içerisinde çocuklarını kurslara getirdiklerini dile getiren anne-babalar, sağlanan imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. “Bizden ne kayıt parası ne de forma veya kurs bedeli şeklinde hiçbir ücret alınmadı. Çocuklarımız kaliteli mekanlarda, uzman antrenörlerle ve güven içerisinde spora gidiyorlar” diyen veliler, Talas Belediyesi'nin farkını burada da hissettirdiğinin altını çizdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Çocuklarımız, geleceğimiz. Onlara her şeyin en iyisini sunmaya gayret ediyoruz. Sporcu Fabrikası yaz etkinlikleri de bunun bir göstergesi. Bu kurslar sayesinde birçok gencimizin gizli yeteneklerinin ortaya çıkacağına inanıyorum. Ücretsiz olarak 6 branşta uzman antrenörler eşliğinde devam eden kurslara Talas'ta ikamet eden tüm çocuklarımız ve gençlerimiz başvurabilirler” diye konuştu.

Kayıt için Talasgücü Belediyespor Kulübünün Yukarı Talas'ta bulunan eski Amerikan Koleji ile Harman Mahallesinde yer alan futbol tesislerine başvuru yapılabiliyor. Ayrıca ayrıntılı bilgi almak isteyenler için de 0538 595 23 44 numaralı telefondan hizmet sağlanıyor.