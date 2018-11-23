Sporcular attı, sokaktakiler izledi

Talas Spor Salonu bahçesinde yapılan yarışmalara yoldan geçen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk defa Bocce izleyenlerin meraklı bakışları dikkat çekti.

Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Yıldız Erkekler kategorisinde ilk gün maçları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Talas Spor Salonu'nun bahçesinde oynanan maçlara sokaktan geçen vatandaşlar ilgi gösterdi. Kayseri genelinde merkez ilçelerden 21, Akkışla, Felahiye, Hacılar, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinden 1'er ortaokulun katıldığı ve toplamda 90 sporcunun katılımıyla oynanan Bocce turnuvasında şampiyon olacak okul Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde edecek. 4 grupta oynanan mücadeleler sonucunda ilk 8'e kalan takımlar yarın şampiyon olabilmek için çeyrek final maçlarına çıkacak.